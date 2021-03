BATAGUASSU| Akira recebe representantes da empresa Marfrig e tratam sobre construção da fábrica de hambúrguer

Bataguassu terá, em breve, uma fábrica de hambúrguer, investimento do frigorífico Marfrig Global Foods.





Para tratar a respeito da sequência da obra, que já está em andamento, o prefeito Akira Otsubo (MDB) recebeu na última semana, representantes da empresa que vieram pedir o apoio do município para a cedência de maquinários para atender o empreendimento.





Segundo o gerente tributário da Marfrig, Carlos Heli, a fábrica de hambúrguer terá produção inicial de 80 toneladas / dia de hambúrguer, com a proposta de gerar 120 empregos direto (por turno). A empresa fornecerá a produção dos alimentos para o McDonald’s.





Heli comenta que a expectativa é a obra seja concluída até o final deste ano.





Durante a reunião, Akira destacou que o município está a disposição da empresa para apoiar a sequência do investimento. "Bataguassu é um município de logística favorável, que faz divisa com o Estado de São Paulo, rota para o escoamento de produção. No que depender da Prefeitura, estaremos apoiando a empresa no que for necessário para a sequência das obras da fábrica. Queremos oportunizar a geração de novos postos de trabalho para a população bataguassuense", enfatiza.





Estiveram presentes na reunião, Vinicius Sidnei Silva (coordenador de Obras) e Carlos Vinicius (PCM), ambos da empresa.





