Senador Nelsinho Trad e toda bancada federal imploram ao ministro da Saúde por medicamentos para MS

Motivado pelo pedido de socorro de três hospitais de Mato Grosso do Sul, El Kadri, Cassems e Santa Casa de Campo Grande, o coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad, organizou e reuniu, neste sábado, os deputados federais e senadores neste em audiência virtual com o ministro da Saúde Marcelo Queiroga.





O clamor do senador Nelsinho Trad é para que o ministro encaminhe medicamentos para salvar pacientes com covid-19 internados em Mato Grosso o Sul. De acordo com nota enviada pelas três instituições hospitalares, faltam medicamentos para intubação, manutenção e ventilação mecânica dos pacientes com Covid-19. Mesmo com a solicitação dos 9 deputados federais e 3 senadores do Estado, o ministro disse que só na segunda-feira terá uma resposta à bancada.





Então, o senador Nelsinho Trad pediu no término da reunião para que o ministro o receba agora no Ministério da Saúde com a carta do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, solicitando a redistribuição de medicamentos previstos para outros Estados que sejam urgentemente encaminhados para Mato Grosso do Sul. “Ministro, em cinco minutos estarei aí no Ministério, por favor me receba e tire um pouco de cada um dos três Estados que serão atendidos neste fim de semana”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.





Até o momento, a pandemia já provocou 4.078 mortes em MS; sendo 70 só nessa sexta-feira. O Estado com 210.022 notificações, 1.507 nas últimas 24 horas está em situação de bandeira cinza no país e sem vagas em hospitais e superlotação em unidades básicas de saúde. “Mato Grosso do Sul não pode esperar”, disse o senador Nelsinho.





O ministro Marcelo Queiroga respondeu ao senador que fará de tudo para atender Mato Grosso do Sul e que iria aguardá-lo para terminar a contagem de medicamentos e prever uma solução temporária.​









ASSECOM