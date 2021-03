Fique atento: Vacinação no Ayrton Senna é exclusiva para drive-thru em Campo Grande

Pessoas que vão ao local a pé são orientadas a procurar outro ponto de vacinação



Apesar da divulgação diária sobre vacinação exclusiva no formato drive-thru no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, algumas pessoas desavisadas procuram o local a pé para se vacinar. Neste sábado (27), dia de ampliação de imunização para novos públicos, alguns casos foram registrados no ponto de vacinação.





Superintendente em vigilância em saúde da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Veruska Lahdo reforça que para quem não possui veículo ou não consegue carona para se vacinar, a orientação é que procure outro ponto de imunização da cidade. Neste sábado, além do Parque Ayrton Senna, há vacinação no Ginásio Guanandizão e em outros locais, confira no fim desta matéria.





Nesta manhã, dia em que pessoas acima de 18 anos com algumas doenças podem ser vacinadas, muitas pessoas foram pegas de surpresa sobre a possibilidade da vacinação e, por isso, não tinham total conhecimento sobre o formato do drive-thru da vacinação no Aero Rancho. Caso de deficiente visual que chegou a pé no local foi registrado, o morador foi orientado a procurar outra unidade de saúde.





Até às 9h deste sábado, com 1h30 de vacinação, segundo a Sesau 117 pessoas já haviam sido imunizadas no Ayrton Senna. O movimento no local é grande e longa fila de carros é registrada desde o início da manhã.





Quem pode se vacinar neste sábado (27)





Pessoas com 60 anos ou mais

Imunossuprimidos Portadores de pneumopatias crônicas graves Gastrostomizados

Pessoas com 18 ou mais

Transtorno do Espectro Autismo (TEA) Pessoa com deficiência mental Portadores de síndrome de Down Paralisia Cerebral Distrofia Muscular Traqueostomizado Pessoa com deficiência visual Pessoa com deficiência auditivo Transplantados Renais crônicos em diálise Oncológicos com doença ativa em tratamento

Onde se vacinar





Unidades de Saúde – das 8h às 17h

UBS Coronel Antonino USF Arnaldo Estevão de Figueiredo UBS Dona Neta USF Albino Coimbra UBS Coophavilla

Seleta – das 7h30 às 17h

Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro

Guanadizão – das 7h30 às 17h30

Acesso pela rua Touro (Rua lateral)

Drive Thru – das 7h30 às 17h30

Parque Ayrton Senna









