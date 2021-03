PANDEMIA| SES registra 23 novos óbitos por Covid, e MS já acumula 3.416 vidas perdidas

Nesta sexta-feira (5) Mato Grosso do Sul registrou mais 23 óbitos por complicações da Covid-19. Conforme o boletim, a mortes ocorreram entre 28 de fevereiro e 4 de março, em Campo Grande e outros 14 municípios do interior. A média móvel está em 17,6 óbitos por dia. Com a atualização o Estado acumula 3.416 vidas perdidas para a doença.





Os novos casos confirmados da doença somam 711, totalizando 185.833 sul-mato-grossenses infectados desde o início da pandemia. As cidades com maior número de confirmados são: Campo Grande (209), Três Lagoas (72), Dourados (65), Corumbá (38) e Ponta Porã (31). A média móvel indica 832,1 confirmações diárias na última semana.





Conforme o boletim epidemiológico, o número de pacientes internados segue avançando. O número de internados que no dia 20 de fevereiro era de 495, nesta sexta-feira (5) é de 712, entre leitos clínicos e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





A taxa global de ocupação de leitos no Estado é de 92% na macrorregião de Campo Grande, 89% em Dourados, 82% em Três Lagoas, e 63% em Corumbá.





De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), existem 1.511 amostras em análise pelo Laboratório Central, e 5.670 casos sem encerramento pelos municípios.





O detalhamento do Boletim Epidemiológico Covid desta sexta-feira, 5 de março pode ser conferido aqui









Por: Mireli Obando