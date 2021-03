Deputado Evander Vendramini quer inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário de vacinação da Covid

Durante a sessão legislativa, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou requerimento a ser encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde solicitando a inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19. O documento foi protocolado nesta quinta-feira, 5





Em sua justificativa, o parlamentar ressaltou que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência obriga o poder público a reconhecê-las como vulneráveis e a adotar medidas para protegê-las em caso de situações de risco, emergência ou calamidade pública.





Para o deputado, portadores de deficiências possuem certa dificuldade em atender os protocolos de higiene sanitária devido às suas condições peculiares, situação que os coloca em maior exposição e riscos. “Os cadeirantes, por exemplo, colocam as mãos nas rodas das cadeiras para se locomover, assim como os deficientes visuais que utilizam muito do tato para se locomover e identificar objetos e locais, bem como os deficientes auditivos que, ao se comunicarem com a linguagem de sinais, levam as mãos ao rosto”, elencou Evander.





No requerimento, Evander enfatizou a necessidade de imunizar em tempo hábil, sobretudo, os atletas que participarão Jogos Paralímpicos deste ano que ocorrerão no Japão entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. A solicitação foi feita pelo ex-atleta paralímpico e medalhista Irineu Nunes., que, por três décadas, dedicou-se ao esporte. Portador da Síndrome de Tourette, foi convocado para duas paralimpíadas, sendo medalhista em Pequim em 2008.









Por: Adriana Viana