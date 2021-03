No Dia do Ouvidor TCE-MS participa do “Ouvidoria Day”

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), por meio de sua Ouvidoria, participa nesta terça-feira (16/03) do “Ouvidoria Day”, uma iniciativa do TCE do Espírito Santo e Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB).





Com abrangência nacional, o evento totalmente on-line, será realizado em comemoração ao Dia do Ouvidor, e destaca a importância das Ouvidorias como instrumento de controle social e sua contribuição para o fortalecimento da democracia, por meio da participação da sociedade. A transmissão será feita pelo canal do TCE-ES no YouTube.





Representando o Ouvidor do TCE-MS, conselheiro Osmar Jeronymo, o coordenador da Ouvidoria, Álvaro Scriptore Filho, vai participar do evento on-line.





O “Ouvidoria Day” tem como finalidade fomentar a criação, implementação e fortalecimento das Ouvidorias dos jurisdicionados dos Tribunais de Contas e discutir o papel dessas unidades nas instituições públicas, com orientações às Ouvidorias municipais em relação aos seus objetivos de promover uma boa governança, em prol de uma gestão pública mais eficiente, eficaz e regular, estimular o controle social e fomentar a cidadania, fortalecendo a democracia.





A palestra magna será ministrada pelo Ouvidor-Geral da União, Valmir Gomes Dias. Desde 2007 é auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União, tendo atuado na execução, coordenação e supervisão de auditorias e ações de combate à corrupção.









Por: Olga Mongenot