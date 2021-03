Na Governadoria, manifestantes são recebidos por subsecretário com promessa de reunião só para ‘semana que vem’

Grupo fez buzinaço por cerca de 10 minutos em frente à Governadoria

Presidente da CDL recebeu promessa de reunião e criação de GT ©Marcos Ermínio

A manifestação dos empresários com buzinaço em frente à Governadoria terminou com sinalização de diálogo com o Governo do Estado nesta quinta-feira (25). Durante a carreata, representante dos comerciantes foi chamado para se encontrar com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), mas ele não estava no local. Uma reunião foi agendada para a próxima semana com a promessa de criação de um grupo de trabalho para tratar do assunto.





A carreata dos empresários tem como objetivo chamar a atenção para os estabelecimentos fechados e ainda pedir pela redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços). A concentração aconteceu no estacionamento do Yotedy e seguiu para a Governadoria, onde foi realizado um buzinaço.





A Governadoria contou com forte esquema de segurança, com dezenas de policiais militares, cinco viaturas, uma equipe de cavalaria e até reforço do Batalhão de Choque. Os manifestantes fizeram um buzinaço por cerca de 10 minutos e, quando estavam prestes a seguir a carreata, empresários receberam sinalização de que seriam recebidos pelo governador.





O presidente da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila, foi escolhido para representar os manifestantes e apresentar as demandas, porém Reinaldo Azambuja não estava no local. O representante do comércio foi recebido pelo subsecretário de segurança e uma reunião foi agendada para a próxima quarta-feira (31). Um grupo de trabalho deve ser criado para tratar das reivindicações dos setores prejudicados durante a pandemia.