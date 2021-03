Audiência pública do deputado Marçal Filho debate nova Coronel Ponciano

Nova data da audiência pública será agendada pelo deputado Marçal Filho

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) prepara uma audiência pública em Dourados para debater a revitalização da rua Coronel Ponciano. O evento era para ser realizado esta semana, no período da noite na Câmara Municipal, mas foi cancelado devido ao decreto de restrição de horário em razão da pandemia do coronavírus. Uma nova data será agendada.





O projeto de engenharia da revitalização foi confeccionado pela prefeitura e entregue ao Governo do Estado no mês passado. Será o Estado o responsável pela execução da obra. "A equipe técnica do governo vai analisar o projeto. Com isso, precisamos debater o assunto para que o investimento a ser feito possa contemplar os usuários da via, o comércio e moradores da região", explica Marçal Filho.





Consta no projeto, obra de duplicação da Coronel Ponciano no trecho entre a rua Palmeiras até o chamado trevo do DOF, com a BR-163. Já no trecho da via que compreende a rua Palmeiras até a avenida Marcelino Pires, será feita revitalização. O investimento está previsto em R$ 18 milhões.





O trevo do DOF irá ganhar um viaduto. A obra, no entanto, será conduzida pelo Governo Federal. A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) confirmou que irá colocar um termo aditivo ao contrato de relicitação da concessão da BR-163, que será assinado entre a CCR MSVia, atual empresa que administra a rodovia, e a União.





O deputado Marçal quer envolver a sociedade na discussão da obra antes que o projeto final seja aprovado pelo Governo. "Como será o Estado que vai investir recursos e executar a obra da Coronel Ponciano, precisamos reunir moradores e a classe empresarial para que eles possam conhecer o projeto e sugerir ideias", afirmou o parlamentar. Há anos Marçal vem lutando por melhorias na via. A revitalização foi um dos principais pedidos feitos por ele ao governador Reinaldo Azambuja.





As intervenções ao longo da Coronel Ponciano são consideradas de extrema importância devido ao grande tráfego. Nos últimos anos vários loteamentos surgiram na região sul da cidade e a via é a única que liga os novos bairros ao restante da cidade. Vários acidentes, alguns com morte, já foram registrados.





