Marca de Alimentos Preparados da Friboi expande portfólio

Entre os recentes lançamentos da Anglo, destacam-se quatro sabores exclusivos de carne mista: alho, bacon, picanha e pimenta.

A Anglo, marca de alimentos preparados da Friboi, acaba de lançar quatro sabores exclusivos de carne mista: alho, bacon, picanha e pimenta. Os novos produtos incorporam o portfólio da empresa, que também conta com carne bovina em conserva, feijoada, feijões, almôndegas, fiambre e salsichas (tradicional e ao molho).





A Anglo tem forte atuação no Norte do país, onde pode ser encontrada nos principais pontos de venda nos sete estados da região, tanto nas redes varejistas e de atacado quanto pequenos estabelecimentos comerciais. Seus produtos são reconhecidos por atributos como qualidade, praticidade, conveniência, sustentabilidade e acessibilidade para todos os consumidores.





Sobre a Friboi





Líder de mercado no Brasil e com mais de cinco décadas de história, a Friboi revolucionou o segmento de proteína animal ao “descomoditizar” a carne bovina. Presente em mais de 150 países, conta com 36 unidades produtivas no país, responsáveis por produzir um dos portfólios mais completos do setor, que são comercializados sob as marcas Friboi, Reserva Friboi, Maturatta Friboi, Do Chef Friboi, 1953 Friboi e Swift Black. A empresa também conta com programas customizados para clientes do varejo e atacado, como o Açougue Nota 10, presente em mais de mil lojas e que segue o mesmo padrão de serviço e atendimento, garantindo a melhor exposição dos cortes, apoio na gestão e melhoria na lucratividade do lojista. Além dele, a Friboi opera o Açougue Gourmet 1953 Friboi, modelo implementado no setor supermercadista para oferecer cortes premium porcionados e embalados à escolha do consumidor. Em reconhecimento ao alto padrão de qualidade de seus produtos, a Friboi mantém importantes conquistas, como o selo “A Carne mais vendida no Brasil”, chancelado pela consultoria Nielsen.





Com foco na garantia de origem, na qualidade e na segurança do alimento entregue ao consumidor, desde o bem-estar animal até a entrega do produto final, a Companhia adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor, e monitora seus fornecedores de gado de forma constante por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados das fazendas e acompanhamento de dados oficiais de órgãos públicos. Pela frente social, a Friboi apoia o projeto Instituto Chefs Especiais há mais de oito anos e também é uma das patrocinadoras da Taça das Favelas, organizada pela Central Única das Favelas (CUFA) e considerada a maior competição entre comunidades do mundo.









ASSECOM