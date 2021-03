Deputado Antônio Vaz apresenta Moção aos pastores da Igreja “O Brasil para Cristo”

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), apresentou durante a sessão remota da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (04), a Moção de Congratulação aos pastores da Igreja O Brasil para Cristo em comemoração aos 65 anos de fundação.





A homenagem é direcionada para a Igreja O Brasil Para Cristo, que esta completando 65 anos de fundação, atuando em todo o Brasil e em 25 países, encontra-se presente nos 6 continentes, pregando a palavra de Deus nos seus templos, rádios, praças e estádios, atendendo a população, com centros de recuperação de usuários de drogas, escolas, creche, asilos e auxiliando famílias em seus relacionamentos.





“Quero parabenizar todos os pastores e membros, na Pessoa do Presidente Nacional Pastor Luiz Fernandes Bergamin e do Presidente Estadual do Mato Grosso do Sul, Pastor Fábio Oliveira e Silva, que realizam um trabalho de evangelização muito importante para a comunidade” comentou Vaz









Por: Adriana Ximenes