Instabilidades de intensificam e fim-de-semana começa chuvoso

A circulação de ventos sobre o Brasil está intensificando áreas de instabilidade entre o Brasil, Paraguai e Argentina. Essas nuvens estão se espalhando entre o sul do país e Mato Grosso do Sul.





As condições estimadas para esta sexta-feira (5) são de céu nublado a encoberto. As áreas de instabilidades poderão se fortalecer e provocar chuvas generalizadas em todo o Estado. Há risco de tempestades nos setores sudoeste e sul.





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima orienta que a população fique atenta para condições adversas, como chuvas intensas, raios, pontos de alagamentos e enxurradas temporárias que podem ocorrer nos municípios.





Os índices de umidade relativa do ar estarão elevados com variação estimada entre 95% e 70% ao longo do dia. São esperados ventos de intensidade fraca a moderada com períodos de rajadas.





Nesta sexta as temperaturas poderão registrar mínima de 18°C e máxima de 33°C no Estado, e para a capital a variação está estimada entre 21°C a 26°C.





Por: Mireli Obando