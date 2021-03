HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (5)

Áries - 21/03 a 20/04

Aumente a sintonia com a espiritualidade. Este período que antecede seu aniversário incentivará o autoconhecimento e o encerramento de um longo ciclo. Bom para fazer terapia, meditar, relaxar num lugar bonito perto da natureza e apostar em novas ideias. A semana terminará com convite de amigos e novidades de trabalho. Estudos e contatos estarão aquecidos. Comece um curso on-line.





Touro - 21/04 a 20/05





Encontre nova maneira de ganhar dinheiro. Mudanças virão para melhor. Novo projeto profissional terá tudo para dar certo. Visualize oportunidades de evolução da carreira e planeje os próximos passos. A semana terminará com otimismo e perspectivas de crescimento financeiro. Determine metas mais altas e vá à luta! Hora de concretizar projetos e circular em novos grupos nas redes.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Com Marte em seu signo, não haverá porta fechada. Movimente a vida com poder de decisão, coragem e uma dose maior de ousadia. A semana terminará com prestígio, sucesso e maior visibilidade na carreira. Viagem a dois, com os devidos cuidados de saúde, será tudo de bom. Novos planos no amor. Clima carinhoso nas interações de hoje. Expresse seu carinho e gratidão.





Câncer - 21/06 a 21/07





Acalme o coração. A semana terminará com esperanças e motivação no trabalho. O corpo pedirá descanso, descontração e contato com a natureza. Se não puder viajar, cuide do jardim, tome banhos relaxantes e mantenha a saúde equilibrada com treino ou outra atividade física. O prazer estará nas pequenas coisas. Conexões carinhosas. Pessoas queridas de longe darão notícias.





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas num tom mais profundo com os filhos ou o par e amigos criarão um ambiente protetor e carinhoso. Troque confidências e planeje mudanças. A semana terminará com segurança nos relacionamentos e aposta em novos projetos. Criatividade e entusiasmo não faltarão, hoje. Apoie pessoas queridas com soluções originais e ouça conselhos sábios. Novas amizades nas redes!





Virgem - 23/08 a 22/09





A semana terminará com autoestima e força total na carreira. Encontre tempo para cuidar da casa, da sua imagem e necessidades pessoais. Talvez bata saudade de um antigo amor ou de alguém da família. Entre em contato. O dia trará lindas lembranças de momentos especiais, carregadas de emoção. Mesmo com rotina restrita, você atrairá novas relações. Clima romântico na vida íntima!





Libra - 23/09 a 22/10





Comunicações de trabalho cobrarão atenção. Você terá ótimo desempenho em reuniões e apresentação de ideias. A semana terminará com mais segurança e abertura a novas relações. Amplie o diálogo com irmãos e planeje uma viagem longa com antecedência. As conversas de hoje apontarão soluções e viabilizarão planos de longo prazo. Cultive hábitos saudáveis. Cuide do corpo.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Investimentos na vida familiar incentivarão mudanças e decisões de moradia. Resolva assuntos financeiros e pendências do passado. A semana terminará com sonhos e iniciativas nos relacionamentos. Bom momento para se expor e conquistar novos espaços. Um projeto criativo ganhará forma. Faça contas e avalie recursos, custos e viabilidade com pés no chão e realismo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Com Lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Um sonho da vida familiar poderá se concretizar. Planos divergentes causarão conflitos numa relação especial. Encontre um caminho do meio para conciliar interesses. A semana terminará com sensação de missão cumprida e espaço para você. Estude outro idioma ou intensifique pesquisas. Você descobrirá informações animadoras.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Comece um tratamento médico ou novo projeto de trabalho. A saúde estará mais frágil, hoje. Diminua a velocidade e respeite os sinais do corpo. Apoie a família ou pessoa próxima com palavras carinhosas. A semana terminará com oportunidade de crescimento financeiro no trabalho e sorte nos negócios. Firme um contrato promissor, equilibre o orçamento e decida investimentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Cenário otimista no trabalho, pensamento positivo e oportunidade de negócio impulsionarão planos de expansão. A semana terminará com conversas motivadoras com a equipe, novidades de amigos e muita animação. Determine objetivos pessoais e tome decisões de vida. Escolhas inteligentes e bons resultados financeiros equilibrarão o orçamento. Renove estruturas. Parceria no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Planeje o futuro e comece novo ciclo de vida. A semana terminará com sucesso nos empreendimentos e passo maior na carreira. Resposta profissional positiva virá na direção dos sonhos. Resolva um conflito familiar ou com alguém do passado com atitude generosa e bom senso. Manter o equilíbrio diante de desafios será conquista importante. Cultive a serenidade.





Por: ROSA DI MAULO





***