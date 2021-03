II Seminário Estadual da Água acontece na próxima segunda-feira (22/03) ao vivo pelo YouTube

Iniciativa do deputado Renato Câmara, o seminário traz programação diversificada, com palestras e debates sobre a conservação e uso consciente dos recursos hídricos no Estado.

Na próxima segunda-feira, dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água, data instituída em 1993 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para promover a conscientização sobre a relevância desse bem finito.





No Mato Grosso do Sul, para celebrar a data e encerrar a programação da Semana Estadual da Água, de 16 a 22 de março, a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, em parceria com o IMASUL, UEMS e Rotary Club de Campo Grande/MS realiza o II Seminário Estadual da Água, digital.





O evento acontece no dia 22/03, das 8h30 às 17h, transmitido ao vivo pela página oficial do deputado Renato Câmara e ainda, pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de MS: https://youtu.be/iR0AQI5Csnc e nas redes sociais da casa de leis.





Coordenador da Frente Parlamentar e propositor da Lei nº 4.878/2016, que institui a Semana Estadual da Água, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) faz a abertura oficial do Seminário e fala da importância da participação de toda a população.





“No Seminário vamos apresentar as ações da Frente e de instituições que trabalham para a conservação dos nossos recursos hídricos. Preservar a água é uma responsabilidade de todos nós, por isso é importante discutir as alternativas, soluções e desafios para a conservação da água”, disse o deputado.





Programação





O II Seminário Estadual da Água terá início às 8h30, com abertura oficial do deputado estadual Renato Câmara.





Em seguida começa o circuito de palestras, com o diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - Imasul, André Borges Barros, que irá falar sobre as ações do Imasul frente às questões da água do Mato Grosso do Sul.





Às 9h40 será aberta a mesa redonda com o tema “Água, Legislação e Participação da Sociedade”, que traz importantes discussões sobre temas que influenciam a vida e consumo de todos os sul-mato-grossenses. Após as apresentações será aberto o debate sobre os temas.





A programação vespertina tem início às 13h30 com palestra que propõe a reflexão sobre Recursos Hídricos e Educação Ambiental e, também, desenvolvimento sustentável.





Às 14h40, a mesa redonda apresenta o tema “Água e Solo: Uso Racional”, que vai trabalhar políticas públicas, conservação, manejo da água e solo nas atividades agropecuárias, as responsabilidades técnicas e as águas subterrâneas. Encerrando com debate sobre os temas discutidos.





A programação detalhada pode ser conferida clicando aqui no site e redes sociais do deputado Renato Câmara e da Assembleia Legislativa de MS. O evento é gratuito e oferece certificado de participação.





