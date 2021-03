HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Lindas lembranças e antigas histórias de família anunciam um domingo cheio de emoção. Curta momentos carinhosos, imprima uma energia positiva na casa e dê um toque aconchegante nos ambientes. Cuidados de beleza e da imagem jogarão a autoestima para cima. Hora de revisitar o passado, valorizar o percurso percorrido e começar novo ciclo de vida. Poder de atração em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite o domingo para trocar mensagens com amigos, ficar por dentro das notícias e descobrir novidades nas redes. Conversas carinhosas animarão o clima, além de inspirarem novas ideias e soluções para a vida. Apesar dos limites impostos pela pandemia, a situação financeira permanecerá estável. Adquira independência e invista no seu futuro. Fase de evolução da carreira.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Organize contas e planeje o futuro. Objetivos profissionais ficarão mais definidos, hoje. Bom para fazer escolhas com segurança, ganhar prestígio e reputação. Conexões com pessoas de longe e autoridades incentivarão planos de longo prazo e decisões sérias de vida. Discuta ideias com amigos e marque presença nas redes. Espere por conquistas e vitórias, com Marte em seu signo.





Câncer - 21/06 a 21/07





Com Lua em seu signo, nada melhor do que se cuidar com carinho, curtir a família e o sossego do lar. Vênus e Sol movimentarão a carreira e iluminarão o futuro. Visualize onde quer chegar. Conversas com alguém especial de longe falarão fundo ao coração. Cultive a serenidade e a paz de espírito. Respostas existenciais apontarão caminhos atraentes pela frente. Você chegará lá!





Leão - 22/07 a 22/08





Dê atenção aos sonhos e sentimentos, neste domingo. Bom momento para planejar mudanças e alargar os horizontes. Vênus e Sol em harmonia com seu signo iluminarão planos de expansão. Conexões internacionais, associações e parcerias motivarão novos projetos. Conte com apoio de amizades nas decisões. Convite estimulante chegará em boa hora. Caminhos abertos para o futuro!





Virgem - 23/08 a 22/09





Conversas com amigos criarão um clima carinhoso e protetor neste domingo. Compartilhe sonhos. Decisões sérias sobre o futuro e a carreira darão novo rumo à vida. Troque confidências com alguém especial e ilumine caminhos. Melhor época do ano para promover mudanças e aprofundar relações. Se estiver só, uma amizade poderá se tornar mais íntima. Entendimento no amor.





Libra - 23/09 a 22/10





Planeje a agenda da semana. A Lua iluminará planos futuros e apontará caminhos de sucesso. O domingo trará decisões de uma viagem longa e de projetos pessoais. Estude outro idioma, explore uma cultura diferente ou faça um passeio virtual por um museu e enriqueça sua bagagem. Sol e Vênus atrairão novos relacionamentos profissionais e pessoais nas redes. Prestígio em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Amor com surpresa gostosa e confiança mútua. Aproveite o domingo para decidir planos da relação, mudanças e assuntos de família. Saúde e relações de trabalho cobrarão atenção dobrada nesta fase. Converse com o par e encontre soluções originais para conciliar interesses e dar conta de todas as demandas. Viagem, só se for programada com cuidados especiais e permitir isolamento.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Clima íntimo e privacidade darão sabor ao domingo. Troque confidências com a família ou alguém especial do passado e esclareça sentimentos. Sol e Vênus, em harmonia com seu signo, trarão momentos felizes com os filhos ou o par. Acertos, acordos e decisões sérias inaugurarão nova fase no amor. Bom momento para estabilizar relacionamentos, formalizar parcerias e planejar mudanças.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Fase séria, com decisões de trabalho e de saúde. Com disciplina e determinação, será possível iniciar uma atividade e garantir bons rendimentos. Clima carinhoso e romântico no amor. Um sonho a dois poderá se realizar em breve. Discuta detalhes, converse com a família e exponha planos. Arrume suas bagunças na casa e nas relações. Resgates do passado virão carregados de emoção.





Aquário - 21/01 a 19/02





A partir de hoje, Vênus adocicará as palavras e facilitará a expressão dos sentimentos. Bom para falar de amor e também para fazer acordos nos relacionamentos. As comunicações estarão abertas. Brilhe e amplie sua rede social. Decisões de vida e sobre os filhos darão tranquilidade. Ótimo momento para se comprometer com seus talentos e potenciais. Comece novo projeto!





Peixes - 20/02 a 20/03





Invista na casa e em mais conforto. Decisões de um projeto a dois ou de moradia darão grande satisfação e segurança. Apoio à família envolverá ajustes no orçamento e acordos. Aproveite o domingo para discutir detalhes e acertar valores. Sol e Vênus iluminarão caminhos de equilíbrio do orçamento e de crescimento financeiro. Fortaleça as bases materiais e afetivas. Parceria no amor.









Por: ROSA DI MAULO





***