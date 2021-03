Atirador invade festa e executa homem

De touca, criminoso ainda disparou contra as testemunhas que tentaram contê-lo

Luiz foi executado a tiros por homem que invadiu festa ©REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Homem identificado como Luiz Fhelipe Lopes, 32 anos, conhecido por Macaco, foi executado a tiros de pistola 9 mm (milímetros) durante festa, na varanda de uma casa, na Rua Zola Cícero, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (21).





Conforme apurado pela reportagem, por volta da meia-noite, o atirador usando touca para esconder o rosto, entrou na residência, pediu licença e falou: “Não é com vocês”.





Na sequência, empunhando uma pistola, foi até a vítima e disse: “Perdeu”, disparando vários tiros. Após atirar em Luiz, o assassino disparou para o alto e contra as testemunhas que tentaram contê-lo. Ninguém foi atingido. Depois do crime, o autor fugiu numa motocicleta Honda Titan, de cor preta, em direção ao Bairro Estrela do Sul, com o comparsa que o aguardava na esquina.





Próximo ao corpo, no quintal da casa e no cruzamento com a Rua Nações Unidas foram localizadas várias munições, entre elas de calibre 9 mm. Ainda não há informação se o suspeito foi identificado, nem o motivo para o crime. Luiz foi atingido por quatro tiros na região do tórax e do braço. No local, a informação era de que a vítima já havia cumprido pena. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro e segue sob investigação.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira e Ana Oshiro