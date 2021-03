Dia Mundial da Água: Investir na diminuição de perdas é garantir ganhos que vão além do fornecimento de água para população

O dia 22 de março foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Mundial da Água. O objetivo da data é colocar em discussão assuntos importantes relacionados ao recurso natural mais importante do planeta.





Como sabemos, a vida só é possível graças à presença de água. O corpo humano, por exemplo, necessita de água para diversos processos, como a manutenção da temperatura corpórea e o transporte de substâncias. Deste modo, os serviços da Aegea em saneamento são inerentes para sobrevivência e bem-estar da população.





Sabendo da importância deste recurso e do desafio para mudar a realidade que afeta diariamente a vida de 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto e 35 milhões sem água, a companhia, presente em 126 cidades, realiza ações que vão além da distribuição e tratamento da água, como diminuição do índice de perdas e conscientização da população sobre o uso correto dos recursos hídricos.





Os números alarmantes no Brasil quando se trata de perdas de água motivaram a Aegea a desenvolver, em 2013, um departamento especializado em eficiência e tecnologia, com uma equipe multidisciplinar de 15 especialistas. Em apenas quatro anos, a empresa reduziu as perdas de água em 71 milhões de metros cúbicos.





A Aegea opera de um modo que todas suas concessões evoluam neste aspecto. Um exemplo de sucesso são os serviços prestados em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul que, desde 2010, teve seu índice de perdas de água diminuído de 57% para 19%. Este resultado foi conquistado após investimentos múltiplos em tecnologias que promovem a redução de desperdícios e destinação correta da água e esgoto e, consequentemente, o aumento da eficiência e da sustentabilidade, garantido a continuação do ciclo da água.





Outra importante frente da companhia é garantir que comunidades de pequenos e grandes centros, principalmente a população mais vulnerável tenha água em suas torneiras. Para isso, é necessário realizar adaptações operacionais, respeitando as características de cada região.





Um exemplo da aplicação desta eficiência operacional em regiões com dificuldades de acesso é o trabalho realizado pela companhia nas regiões alagadas de Manaus, capital do Amazonas. Para garantir o atendimento nestas comunidades, que são compostas por residências sobre palafitas e que sofrem com as alterações dos níveis das águas do Rio Negro, a empresa desenvolveu soluções inovadoras de abastecimento para garantir a qualidade e distribuição da água.





O sistema desenvolvido garante a distribuição em redes aéreas de abastecimento para as comunidades sem que haja a contaminação pela poluição dos igarapés. Estas iniciativas são realizadas em paralelo com outras ações sociais na cidade, com o objetivo de atender a população mais vulnerável e aproximar as comunidades locais. O programa Vem com a Gente mapeia e localiza as oportunidades de expansão de rede de abastecimento em regiões que não contam com abastecimento regular, como becos, palafitas e rip-rap espalhados pela cidade. Mais de 1,2 milhão de pessoas já foram atendidas pelo programa e mais de 80 mil metros de redes de água tratada foram implantadas em 38 bairros da cidade.





A Aegea desenvolve soluções inovadoras e eficientes que variam de acordo com as particularidades geográficas e sociais das cidades de seu portfólio de atendimento, com populações de três mil a 2,22 milhões de habitantes. A companhia segue contribuindo com as cidades onde está presente, prestando serviços de saneamento básico com eficiência, qualidade e investimentos. Promovendo vidas mais dignas e saudáveis.





Por: Lucas Nogueira





***