Deputado Rinaldo homenageia a primeira Juíza Diretora do Foro de Campo Grande

Em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto homenageou na manhã de terça-feira (9) a juíza Denize de Barros Dódero com o troféu Celina Jallad. A celebração alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, seguiu todos os protocolos de biossegurança, realizando sessão semipresencial no Plenário Júlio Maia, com transmissão ao vivo para rádio, TV e internet.





Denize foi escolhida por Rinaldo em virtude de sua nomeação histórica, sendo ela a primeira mulher a ocupar a direção do Foro da comarca de Campo Grande. O parlamentar destacou a importância desta nomeação: "A magistratura ainda é ocupada predominantemente por homens. Por isso, creio que ter uma juíza com a competência da doutora Denize em um cargo tão importante, é uma oportunidade inédita de incentivo para inúmeras profissionais de carreira jurídica e também de outras áreas".





Depois da passagem de 30 magistrados, em janeiro de 2021 a juíza Denize de Barros Dodero tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de direção desde a criação da comarca de Campo Grande, há 110 anos. Ela destacou o significado de sua nomeação ao cargo de Juíza Diretora do Foro de Campo Grande: “Seguiremos todas e todos juntos, construindo histórias e realizando sonhos, por um mundo plural, em que os espaços de poder sejam desvinculados de qualquer perspectiva de gênero e que os contextos de liderança representem caminhos de liberdade, respeito e segurança".





Representando o Poder Judiciário de MS, Luiza Al-Contar ressaltou a importância do espaço que as mulheres estão conquistando no judiciário e destacou o trabalho do Desembargador Carlos Eduardo Contar ao oportunizar mais espaço para as magistradas, como a nomeação de Denize Dódero para diretora do Foro da Capital.

