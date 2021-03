Deputado Neno Razuk ressalta importância dos profissionais da linha de frente no combate a COVID-19

O deputado Neno Razuk (PTB) elogiou e ressaltou a importância de todos os profissionais que estão trabalhando arduamente na linha de frente para prevenção Covid-19, que em Mato Grosso do Sul já somam 213.869 mil casos confirmados e 4.220 óbitos, em um ano de pandemia.





“É preciso ter empatia por todas as equipes de profissionais que estão dentro dos hospitais, dando o seu melhor pela população. Reconhecer o trabalho deles é o mínimo, pois muitos estão arriscando a sua integridade fisica, a saúde mental para salvar os infectados pela Covid-19. Há um ano atrás não tínhamos a noção da gravidade desse vírus e colhemos os frutos hoje, com as UTI (Unidade de Terapia Intensiva) lotadas e o nosso profissionais exaustos por estar nessa linha de frente”, afirma convidando todos a uma reflexão sobre o tema.





Com números elevados, o Estado atualmente enfrenta um colapso na saúde, pela falta de leitos disponíveis e em alguns casos, medicação adequada para o tratamento do vírus. “Reitero que a SES (Secretaria de Estado de Saúde) vem fazendo um trabalho de excelência, acompanho as ações do secretário Geraldo Rezende e sei, que juntamente com toda a equipe, ele está dando o seu melhor para diminuir os números da Covid-19 no Estado”, destaca o parlamentar.









ASSECOM