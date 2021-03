CAPITAL| Vereador Carlão destaca trabalho dos vereadores na luta contra a Covid-19, com aprovação de PL que destina R$ 5,2 milhões a entidades de assistência social e de saúde

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), afirmou na sessão ordinária da Casa de Leis, realizada na manhã desta terça-feira (30), que a os vereadores estão empenhados em auxiliar a todos os campo-grandenses a superar este momento de crise causada pela Pandemia da Covid-1. Os parlamentares retomaram as sessões remotas, aprovando quatro Projetos de Lei, mantendo 16 Vetos do Executivo a PL’s da Legislatura anterior e derrubando outros dois Vetos. Entre eles, três referem-se à destinação de recursos para entidades assistenciais e de saúde, por meio de emendas dos vereadores. O Projeto de Lei 9.996/21, de autoria da Mesa Diretora, elenca as entidades que serão contempladas com recursos. No total, são 5,2 milhões concedidos, sendo R$ 180 mil definido por cada vereador (R$ 90 mil para assistência social e R$ 90 para a saúde) para diferentes instituições.





“Estamos fazendo a nossa parte como representantes da população campo-grandense. Limpamos a pauta, apreciando com celeridade esses projetos importantes para nossa sociedade e também adotando medidas de garantir o distanciamento no Prédio da Casa, por isso o retorno das sessões remotas, cumprindo os protocolos de biossegurança. Entre as propostas aprovadas, destaca-se a destinação de R$ 5,2 milhões a entidades de assistência social e de saúde. É importante para nos concentrarmos nos temas referentes ao combate da Covid-19 e seus desdobramentos”, destacou Carlão.





Quatro Vetos foram amplamente debatidos, tendo votação nominal. Dentre eles, Veto a duas emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA), que tratavam da insalubridade aos servidores da saúde e da periculosidade aos Guardas Municipais.





O público pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook ( https://www.facebook.com/camaracgms ) ou canal no Youtube ( https://www.youtube.com/camaramunicipalcg ) da Casa de Leis. Desta forma, cada um pode participar do debate de sua casa diminuindo o contato, medida recomendada como forma de evitar a proliferação do coronavírus.









Por: Janaina Gaspar