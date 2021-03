Deputado Lucas de Lima visita Jaraguari e garante emendas ao município

O deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade), esteve na tarde desta quarta-feira (03/03) visitando o município de Jaraguari.





Na visita, o deputado fez uma explanação de seu mandato, seus projetos e ações para os vereadores, secretários e o prefeito de Jaraguari Edson Rodrigues Nogueira (PSDB).





Em agenda marcada pelo vereador Renê Sérgio e visita ao prefeito Edson Rodrigues, o deputado Lucas de Lima recebeu pedidos do prefeito, vereadores e secretários, onde foi entregue um ofício pelo prefeito juntamente com a secretária de saúde Vanessa da Silva Gomes, para que seja comprado através de emenda parlamentar um veículo para atender as "Equipes de Saúde da Família" (ESF), que vão até os domicílios na área urbana e zona rural que atendem assentamentos e quilombolas.

Prontamente o deputado ouviu os anseios dos vereadores, profissionais da saúde e da necessidade da compra do veículo e fez o compromisso de encaminhar uma emenda parlamentar para tal. Já para a secretaria de educação, o deputado recebeu das mãos do prefeito Edson Rodrigues e do secretário de educação Odil de Souza Brandão um pedido de emenda para aquisição de computadores para a sala de tecnologia da Escola Municipal Francisco Antônio de Souza.





"Vir a Jaraguari a pedido do vereador Renê Sérgio e do prefeito Edson é um privilégio poder atender pedidos das autoridades e em especial a população deste município. O meu gabinete está a disposição da câmara de vereadores que é comandada pelo vereador-presidente Claudião e faço o compromisso de estar encaminhando estas emendas para atender os pedidos do prefeito e dos secretários, mas quem vai usufruir é a população de Jaraguari que tanto necessita do poder público, eu como deputado quero ser um elo entre o município e o governo do estado", concluiu o deputado.





Ainda na agenda, o prefeito fez um pedido para que o deputado Lucas de Lima intervisse junto a Secretaria de Estado e Educação que irá fazer a entrega de ônibus do "Programa Caminhos da Escola", onde os municípios irão receber 01 ônibus cada, mas com a necessidade dos assentamentos, a cidade de Jaraguari precisa de mais 02 ônibus, prontamente o deputado levou o pedido ao setor competente do governo para que o estado possa atender o pedido do prefeito Edson Rodrigues Nogueira.





Além do prefeito, participaram da reunião com o deputado Lucas de Lima, o presidente da câmara de Jaraguari, vereador Cláudio Ferreira da Silva, (Claudião), a vereadora Dani Martins, os vereadores Davi Gomes e Renê Sérgio e o suplente de vereador Paulinho Alencar.





Também teve a participação da médica Dra. Sônia do programa mais médicos do ESF, o chefe de gabinete Lucas Tonet, os secretários de finanças Leônidas Santana, de infraestrutura Emerson Brasil, de saúde Vanessa Gomes e de educação Odil Brandão.

ASSECOM









