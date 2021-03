BATAGUASSU| Administração detecta problemas técnicos em obras municipais

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) está avaliando as condições de estradas, pontes, galerias e canalizações encontradas no município no início desta gestão.





Na Estrada Boiadeira, por exemplo, no trecho de acesso entre a Rodovia MS-395 e a entrada do Porto de Areia, observou-se obras com problemas técnicos. Falhas construtivas aliadas a incidência de fortes chuvas neste período agravaram a situação, fazendo com que um trecho da estrada necessitasse ser interditado e sinalizado.





Na Estrada Guassu, aproximadamente 240 metros do acesso à BR-267, uma obra de conservação que compreendeu a implantação de galeria / canalização orçada em R$ 33. 150, 00 também está apresentando problemas estruturais e necessitará de intervenção.





Sobre a situação, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MBD) acompanhado pela secretária municipal de Infraestrutura, Wilma Lara e pelo chefe de Divisão de Obras, Emerson Rodrigo Martins da Silva (popular Paçoca) estiveram verificando in loco as estruturas.





Akira destacou que já está tomando providências cabíveis para promover as melhorias necessárias em ambos os locais.





"Já determinei que projetos sejam realizados para garantir a resolutividade da situação e estou em contato com parlamentares em busca de recursos para realizar as melhorias necessárias nessas áreas. Temos muita preocupação com a população que necessita trafegar por esses pontos e queremos o mais breve possível resolver os problemas", disse o prefeito.





ASSECOM