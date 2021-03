BBB 21| Por dizer que gosta de Bolsonaro, Sarah é cancelada e perde 200 mil seguidores

Famosos também declararam "decepção" pela fala da sister

Maior jogadora da edição e preferida de várias celebridades, Sarah começa a perder o favoritismo por dizer que gosta do presidente Jair Bolsonaro.





A revelação foi festa durante a madrugada desta sexta. “Impeachment de algum presidente, de algum país? Não do nosso, eu gosto dele!”, declarou.





Imediatamente uma legião de fãs começou a cancelar a jogadora na internet. Em menos de 12 horas, Sarah já perdeu mais de 200 mil seguidores em sua conta no Instagram, que contava com 8,9 milhões e agora está com 8,7. O nome da sister ficou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter durante a tarde inteira desta sexta (5).





O ator João Vicente de Castro que chegou a se declarar para a consultora de marketing digital e dizer que estava apaixonado, se pronunciou nas redes sociais. “Acabou o amor”, publicou. “Uau. Isso que é máscara caindo. Tô triste”, desabafou Cleo Pires no twitter. Além deles, vários famosos se mostraram decepcionados com a confinada.





Preferências políticas fazem pessoas serem linchadas independente de qualquer outra coisa. De uma hora para outra, Sarah viu o prêmio do BBB 21 escorregar por suas mãos. O comportamento da internet insinua que a sister não tem direito à liberdade de escolha política. Se não apoia quem todos querem que apoie, merece ser apedrejada na web.





No início da edição, os brothers se travaram com medo de serem cancelados na internet por qualquer declaração que fosse considerada inapropriada pelo público. O comportamento autoritário dos internautas que acompanham o reality show ainda tem tudo para estragar o programa.





Por: João Ramos