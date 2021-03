Deputado Cabo Almi quer a volta do Hospital de Campanha para atender a população

Preocupado com a saúde da população em virtude do avanço da Covid-19, o deputado Cabo Almi(PT), fez hoje (16) um pronunciamento da tribuna virtual da Assembleia Legislativa, apelando ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao secretário de saúde Geraldo Resende, a reimplantação dos equipamentos e do hospital de campanha, que funcionava ao lado do Hospital Regional e que foi desativado, sem uma boa justificativa e um estudo técnico qualificado.





O parlamentar quer a reativação do hospital de campanha para desafogar os hospitais e as UPAs que atendem as pessoas infectadas pelo vírus que causou a pandemia em todo o mundo e está causando assombro na população de Campo Grande e no interior do Estado.





Cabo Almi quer ações mais efetivas e compromissadas dos governos federal, estadual e municipal, para que adquiram vacinas em quantidade suficiente para imunizar toda a população que está em pânico pela falta de atitude dos governantes.





Finalizando, o parlamentar disse, que muito embora esteja torcendo para dar certo, mas não consegue acreditar neste novo ministro da saúde. “Para mim, ele é simplesmente um pau mandado do Bolsonaro e não vai fazer nada além do que o Pazuelo vinha fazendo, ou melhor, deixou de fazer”.





ASSECOM