Deputado Cabo Almi faz parceria com “Instituto Projeto Livres” que atende crianças e adolescentes

O deputado Cabo Almi (PT), recebeu a comissão pedagógica do “Instituto Projeto Livres”, coordenada pela professora Rosângela Maria do Nascimento, carinhosamente conhecida pelos seus alunos e colegas, por professora Rô, que estava acompanhada pelos educadores, Kriegel Nevoland do Nascimento e Carlos Jacobina. A comissão quer o apoio do parlamentear e de toda a sociedade para ampliar, manter e fortalecer o projeto pedagógico que ensina gratuitamente crianças e jovens da periferia, desprovidas de recursos financeiros, utilizando lixo seco e instrumentos musicais usados.





A professora Rô agradeceu a boa parceria com Cabo Almi e diz que todas as doações são aceitas, basta o doador ter boa vontade e se sensibilizar com a inclusão social de quem sonha um dia, poder ser e estar, vivendo em um mundo melhor e com uma atividade ou profissão definida, que possa lhe dar o sustento e de seus familiares com amor e dignidade que merece todo ser humano existente na face da terra.





Rô afirma que o “Instituto Projeto Livres”, foi criado para atender crianças e adolescentes que apresentam problemas na aprendizagem. É através do processo cognitivo que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais, isto é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção etc.





São vários projetos em pleno funcionamento, entre eles a Oficina Bate Lata (Banda de percussão de apresentações culturais), aulas de músicas, de artes, de pinturas, de caratê, judô e reforço escolar.





A seguir a relação de alguns objetos que o “Instituto Projeto Livres” aceita para dar continuidade aos seus objetivos:





Qualquer instrumento musical usado em boas condições de uso – ventiladores para a sala de música – suporte para guitarra e violão – latas de tintas vazias – tambores – fitas adesivas grossas transparentes – cabo de vassouras para o projeto de percussão com lixo seco da Oficina Bate Lata, tambores e peças de baterias, instrumentos de sopro, apoio de professores voluntários, propostas de outros trabalhos e atendimentos que possam realizar e que possa transmitir, construir e fazer com que as crianças e adolescentes gostem e se apaixonem por cultura e arte em todas as suas dimensões e formas.





Doações para escola:





Carteiras escolares usadas, quadro branco, papel sulfite branco e colorido, cartolinas, papel pardo, lápis grafite, borrachas, apontadores, lápis de cores, cera, tinta guache, tinta de pintura a dedo, cadernos de cartografia e de caligrafia, livros infantis, juvenis e de literatura, aparelhos de TV para a filmoteca, computadores usados para aulas de informáticas básica, além de alimentos não perecíveis para lanches.





Seja um doador ou doadora, faça uma criança feliz. Fale com a professora Rô pelo WhatsApp (67) 99290-1639





Sede do “Instituto Projeto Livres”: Rua Quincas Vieira, 300, Jd. Nogueira – Campo Grande-MS.





ASSECOM