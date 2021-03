Deputado Antônio Vaz apresenta projeto que isenta taxa de inscrição para pessoas deficientes em eventos esportivos

Na sessão remota desta quarta-feira (10), o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) apresentou Projeto de Lei, que estabelece a isenção de pagamento da taxa de inscrição para pessoas com deficiência em eventos esportivos, realizados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.





Conforme Vaz, se aprovado a proposta os eventos esportivos realizados no Estado poderão dispor de 10% de suas vagas para inscrição gratuita por pessoa com deficiência. “O esporte é um dos principais instrumentos de socialização, desenvolve valores como respeito, disciplina, amizade e solidariedade. A inserção do esporte adaptado significa ampliar o exercício democrático da cidadania” explicou o deputado.





“O projeto apresentado visa garantir o incentivo à participação de atletas com deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial em eventos esportivos ocorridos no Estado de Mato Grosso do Sul, a proposição foca na necessidade de inclusão social das pessoas com deficiência, e sua participação efetiva em eventos esportivos” ressaltou Antônio Vaz.





ASSECOM