Colisão com camionete deixa motorista ferido e carro com a frente destruída

Acidente chamou a atenção pelo estra feito no carro, que chegou a acionar os air bags ©Jhefferson Gamarra

O motorista de um carro Ford Ka ficou ferido e precisou ser levado para o CRS (Centro Regional de Saúde) do Tiradentes pelo Corpo de Bombeiros após o veículo em uma camionete Ford F-100 vermelha na Via Parque.





A colisão aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira (12) e chamou a atenção principalmente pelo estrago deixado no carro, que ficou com a frente toda destruída, além de sofrer danos na lateral e quebrar um dos eixos.





Conforme o apurado, a carro seguia no sentido norte pela avenida Arquiteto Rubens Gil de Camillo, enquanto a camionete descia a Via Parque sentido Afonso Pena. O acidente ocorreu no cruzamento das vias, onde há um semáforo.





Por ora, não há informações sobre quem furou o sinal vermelho. O motorista da camionete permaneceu no local do acidente, já que não sofreu ferimentos, e preferiu não comentar sobre o incidente. No momento que a reportagem esteve no local, a camionete foi colocada sobre o canteiro central e o carro ficou na pista.





Todo o local foi devidamente sinalizado para evitar acidentes. O Ford Ka só poderá sair dali guinchado, já que com a quebra do eixo, ele não consegue mais rodar normalmente. Além disso, houve prováveis dano no motor com a colisão.

Imagem mostra estrago na lateral do veículo e roda torta após eixo quebrar ©Jhefferson Gamarra













Por: Nyelder Rodrigues e Jhefferson Gamarra