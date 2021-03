Cidade Empreendedora: Agentes do Sebrae estão nos municípios para atender pequenos negócios

Abordagem porta a porta vai identificar quais são os problemas enfrentados pelos empresários e propor soluções

Expectativa é visitar 2.200 pequenos negócios até o fim de março, nos 11 municípios

Começa a partir desta terça-feira (9), a execução do programa Cidade Empreendedora nos 11 municípios do Estado que já firmaram contrato com o Sebrae/MS. O primeiro passo da iniciativa é a ação “Sebrae na sua empresa” realizada em Camapuã, Inocência, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora e Terenos.





Ao todo, são 25 agentes do Sebrae/MS envolvidos no trabalho e, até o fim de março, a estimativa é que eles visitem no mínimo 2.200 pequenos negócios. A abordagem porta a porta vem para identificar as necessidades de cada empresário e, a partir disso, propor soluções. “Vamos levar orientação técnica na área de gestão empresarial para os pequenos negócios, além de aconselhamentos voltados para a gestão financeira, marketing digital e vendas. Tudo isso de forma gratuita”, ressaltou Viviane Matos dos Santos, analista técnica do Sebrae/MS, responsável pelo atendimento em todo o Estado.





De acordo com Viviane, de maneira geral, a principal necessidade do empresário hoje, no contexto de pandemia, é alavancar as vendas e saber se comunicar com o consumidor no meio digital. “Nesse momento o empresário precisa vender, encontrar caminhos para aumentar a receita e o fluxo de caixa, além de aderir ao marketing digital e o Sebrae vai levar esse conhecimento para ele”, disse. A partir do atendimento a cada empresário, vai ser feito um mapeamento da necessidade dos empreendedores no município que deve embasar novas ações para esse público.





Cidade Empreendedora





O programa é uma iniciativa do Sebrae em parceria com as prefeituras, que visa transformar a realidade local, apoiando a retomada econômica dos municípios participantes. Junto com o “Sebrae na sua empresa”, o Cidade Empreendedora engloba uma série de ações voltadas para impulsionar os pequenos negócios, promover o ciclo virtuoso da economia e proporcionar o desenvolvimento do município.





Nesta edição, são 21 cidades participantes e, cada uma, escolheu um eixo econômico competitivo para a execução do plano de trabalho. Durante 15 meses, o Sebrae presta consultoria e auxilia na implementação das etapas do programa. Serão feitas ações para desburocratizar processos na abertura e alterações de empresas; incentivos às compras locais; promoção de uma cultura empreendedora e a inovação nas escolas; melhorias na sala do empreendedor; estímulo ao desenvolvimento empresarial; e formação de lideranças que exerçam uma gestão pública empreendedora.





Mais informações podem ser obtidas por meio do número 0800 570 0800.









ASSECOM