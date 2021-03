BATAGUASSU| Município recebe dois novos veículos em apoio ao transporte escolar

O município de Bataguassu foi contemplado com dois novos veículos destinados para o transporte escolar. O ônibus, com capacidade para acomodar até 59 estudantes e o microônibus com capacidade para o transporte de 29 estudantes foram entregues ontem, dia 8 de março, durante solenidade realizada no estacionamento do Buffet Yotedy, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.





"São veículos que irão qualificar a oferta de transporte dos nossos estudantes além de proporcionar maior segurança e conforto", destacou o prefeito Akira Otsubo (MDB), que esteve presente no evento.





No total, foram distribuídos 168 ônibus escolares do programa “Caminhos da Escola” adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio de emendas da bancada federal, e contrapartida do Governo do Estado (total de R$ 34,13 milhões em investimentos).





A secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale, que também esteve na solenidade frisou que Bataguassu possui 13 ônibus escolares que estão passando por manutenção preventiva e corretiva em preparação a uma possível volta às aulas de forma presencial.





Regina informa que após essa avaliação será decido pela troca ou aumento desses ônibus nas linhas já atendidas.





Prestigiaram o evento, o ministro da Educação, Milton Ribeiro; o governador do Estado, Reinaldo Azambuja; os senadores Nelsinho Trad e Simone Tebet; os deputados federais Beto Pereira, Rose Modesto, Beatriz Cavassa, Vander Loubet, Luiz Ovando e Dagoberto Nogueira; a ministra da Agricultura, Tereza Cristina; além de demais parlamentares e prefeitos do Estado.









