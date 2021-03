CAPITAL| Vereador Ronilço Guerreiro vota a favor dos servidores da saúde e guarda civil, porém vetos do Executivo são mantidos

O vereador Ronilço Guerreiro votou contra os vetos do prefeito Marquinhos Trad e a favor dos funcionários públicos da saúde e da guarda municipal nos projetos de lei aprovados na última legislatura, porém por maioria dos votos dos vereadores, os vetos foram mantidos pela Câmara Municipal de Campo Grande.





“Votei pela derrubada dos vetos porque tenho clara a minha posição de atuar pelo bem da cultura e educação, mas sempre disse que não votaria contra melhorias para o servidor público e fiz essa promessa para eles e é dever do homem público cumprir seus combinados. Sabemos da importância do trabalho do guarda civil municipal, que tem feito muitas vezes papel de polícia e também dos profissionais da saúde, que vivem na linha de frente e salvam vidas diariamente”, comentou o vereador. “Eu fiz um compromisso e acredito muito que nós precisamos valorizar a saúde que precisam muito do nosso apoio”, complementou o vereador.





O vereador lamentou o veto dos projetos neste momento complicado que a sociedade está vivendo. “Os servidores da saúde estão na linha de frente, salvando vidas e hoje vivemos uma Pandemia e sabemos a força desse vírus, que eles têm contato diariamente. Não poderia deixar de votar por esses profissionais, pois são eles que estão no dia a dia salvando vida”, comentou Guerreiro.





Fogos de artifício





Guerreiro também acompanhou os outros vereadores e votou pela derrubada do veto em relação ao Projeto de Lei Complementar 718/20, que altera a Lei Municipal 2.909, de 28 de julho de 1992, que institui o Código de Polícia Administrativa do Município de Campo Grande. A proposta é do então vereador Veterinário Francisco e prevê a queima e soltura de fogos de artifícios com efeito sonoro, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, tendo previsão de multa em caso de descumprimento.





“Sabemos do sofrimento dos animais durante a queima de fogos e também dos autistas, idosos, então acho importante que esse projeto comece a vigorar, pois fará um bem para as pessoas”, argumentou o vereador.





Atendimento





Durante esse período crítico da pandemia, a Câmara Municipal de Campo Grande decidiu restringir o acesso do público na Casa de Leis pelas próximas duas semanas. Com isso os vereadores não poderão realizar atendimentos nos gabinetes, mas Ronilço Guerreiro tem mantido uma rotina de atendimentos via seus canais digitais, entre eles o Gabinete Virtual e Gabinete de Rua.





No site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual e no local a população pode relatar problemas nos bairros e buscar melhorias para a comunidade. Todo conteúdo é acompanhado diretamente pelo vereador que encaminha os pedidos para os órgãos responsáveis. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.









Por: Jakson Pereira