BATAGUASSU| Homem mata a ex-mulher a tiros e em seguida tira a própria vida

Na tarde desta terça-feira (30) uma tragédia chocou moradores de Bataguassu.





Um homem identificado como Willian Rodrigues da Silva acabou matando a tiros a ex-mulher, identificada como Viviane de Paula e em seguida tirou a própria vida, na frente dos filhos. O fato aconteceu na Rua Ribas do Rio Pardo, área central da cidade, quando Willian foi até a residência da ex, pulo o muro e arrombou a porta e cometeu o crime.





Armado com uma pistola, ele desferiu um tiro fatal na região da cabeça da mulher, que morreu na hora, logo em seguida ele ceifou a própria vida com um disparo no ouvido.

Arma que foi utilizada para cometer o crime.





Duas crianças do casal que estavam na casa no momento, presenciaram todo o crime.





Relatos de testemunhas dão conta de que o casal estava separado e ele não aceitava o fim do relacionamento.





Ainda no local do crime, um testemunha contou a reportagem do Da Hora Bataguassu, que na noite desta segunda-feira (29), ele estava escondido em frente a residência, onde ocorreu o crime, e logo após ser visto acabou indo embora.





Equipes dos Bombeiros e da Policia Militar estão realizando a preservação do local até a chegada de equipes da Policia Civil e do Núcleo de Perícias da cidade de Nova Andradina.