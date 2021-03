CAPITAL| No Dia Internacional da Mulher presidente Carlão empossa procuradoria e reforça luta pela ampliação de direitos

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (08), data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) empossou a Procuradoria Especial da Mulher. O presidente fez questão de ressaltar a importância da data que representa um momento de reflexão para reforçar a luta de toda sociedade pela ampliação dos direitos da mulher. Durante a solenidade foram empossados os vereadores Camila Jara (Procuradora), João César Mattogrosso (1º Procurador Adjunto), Betinho (2º Procurador Adjunto), Papy (3º Procurador Adjunto) e William Maksoud (4º Procurador Adjunto).





“A Câmara vai fazer existir a Procuradoria de verdade, com recursos para discutir políticas públicas para as mulheres. Vamos dar ênfase para que ela seja modelo em todo o Brasil. A vereadora Camila Jara terá apoio total da Mesa Diretora para tudo que ela julgue necessário. Porque não podemos como Poder Legislativo Municipal permitir as discriminações e barreiras enfrentadas diariamente pelas mulheres, que são mais que fundamentais para nossa sociedade. Inclusive estimulando a participação feminina na política”, garantiu o presidente.





Carlão também alertou sobre o combate à violência contra as mulheres e apontou que os números são alarmantes, ressaltando a quantidade de mulheres assassinadas na Capital e em todo Estado, vítimas de violência doméstica.





“Temos que lutar contra esse comportamento machista da nossa sociedade e conscientizar que nenhum ato de violência contra a mulher é justificável. As injustiças e desigualdades as quais as mulheres são expostas, também são formas de violência.”, ponderou.





Para o presidente Carlão quando uma mãe não consegue vaga no Ceinf para deixar seus filhos e poder trabalhar com a cabeça tranqüila, está tendo seus direitos violados. Quando ela enfrenta dificuldades para encontrar pediatras nos postos de saúde, ou fazer exames preventivos, também sofre violação de direitos.





Elogio - “Em nome do vereador Carlão, parabenizo a Câmara pela sensibilidade e por entender a importância da criação de mais um espaço de discussão, que é essa Procuradoria. Parabéns a você, Camila, e conte conosco. Levem nossos agradecimentos aos outros 27 vereadores que aqui estão. Deixo essa mensagem de otimismo, pois nossa luta é árdua, mas é justa, pelo fim da discriminação, da violência contra a mulher, pela igualdade de gênero e pelo empoderamento da mulher. Somos iguais aos homens e juntos poderemos construir uma cidade mais justa, mais humana e mais fraterna”, discursou a senadora Simone Tebet, que participou do ato.





Por: Janaina Gaspar