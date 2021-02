Tribunal capacita gestores para uso da plataforma TCE Digital

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo, oferece a partir do dia 18 de fevereiro o curso on-line TCE Digital: Licitações, Contratações e Parcerias.





Com carga horária de 20 horas, o curso direcionado aos jurisdicionados, servidores do TCE-MS e também para a sociedade, será ministrado pelos instrutores Douglas Buchada e João Carlos Assumpção Filho.





Desde 2019, os envios das remessas de documentos para o TCE passaram a ser tematizados e, para facilitar esses envios, a STI desenvolveu o Portal TCE Digital. Assim, o curso vai capacitar o Jurisdicionado no envio das remessas utilizando essa moderna plataforma tecnológica.





O diretor de tecnologia de informação do TCE-MS, Daniel Eduardo Funabashi de Toledo, afirma que o objetivo é “capacitar o maior número de colaboradores dos órgãos jurisdicionados, dar total compreensão sobre a nova forma de envio das remessas da temática Licitação, Contratação e Parceira, e apresentar os vários serviços que estão disponibilizados no TCE Digital e que dinamizam o dia-a-dia dos Jurisdicionados no cumprimento de suas obrigações junto ao TCE”.





A coordenadora geral da Escoex, Sandra Rose Rodrigues, reforça que essa é mais uma inovação tecnológica na atual gestão do presidente, conselheiro Iran Coelho das Neves. “Esse curso oportuniza especialmente aos jurisdicionados o acesso à operacionalização do sistema e-CJUR e TCE Digital, de forma que os participantes compreendam passo-a- passo o uso do sistema Remessas de Processos, apresentado pelos instrutores do próprio TCE-MS, com amplo domínio sobre o assunto abordado”.





O conteúdo do curso será dividido em 3 módulos – “Operacionalizando o sistema e-CJUR e TCE Digital”; “Operacionalizando o sistema de remessas de processos” e “Da documentação”, e apresentado por meio de slides, fórum para a discussão e remissão de dúvidas e a disponibilização de PDF para download.





E, para que o jurisdicionado possa esclarecer dúvidas durante o curso, estará disponível por 60 dias, a partir da data de divulgação do início do curso, a ferramenta Fórum, inserida na plataforma EAD da Escoex do próprio curso, que poderá ser utilizada pelos participantes enviarem perguntas e receberem as respostas dos instrutores. Após esse prazo o curso continuará disponível até 31/12/2021, porém autoinstrucional, sem a disponibilidade de uso dessa ferramenta .





As inscrições podem ser feitas neste link





Os instrutores





Douglas Buchara é analista de sistemas no TCE-MS, graduado em Tecnologia em Processamento de Dados, possui MBA em Gestão da Tecnologia da Informação e pós- graduação em Engenharia de Componentes utilizando JAVA.





João Carlos de Assumpção Filho é auditor de controle externo do TCE-MS, graduado em direito, com pós-graduação em Direito do Estado e das Relações Sociais.





Por: Tania Sother