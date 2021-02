CAPITAL| Presidente da Câmara recebe diretor-regional do SENAI e faz compromisso de Termo de Cooperação Técnica

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), recebeu na manhã desta sexta-feira (12.02), o diretor-regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/MS), Rodolpho Caesar Mangialardo, acompanhado dos vereadores Ronilço Guerreiro (Podemos) e Betinho (Republicanos). Carlão agradeceu a visita do diretor e afirmou a intenção da Casa de Leis em formalizar, já na retomada dos trabalhos legislativos, um Termo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre a Câmara e o Senai.





“Estamos à disposição do Senai para essa aproximação institucional, inclusive com apoio na elaboração dos Projetos de Lei, aperfeiçoamento dos servidores, receptividade de sessões itinerantes e parcerias futuras. Levando à Câmara aos bairros e as entidades que atuam na formação profissional e no terceiro setor. Estamos de portas abertas!”, afirmou o presidente.





Já o diretor Rodolpho, ressaltou o papel de estímulo do empreendedorismo e aprendizagem do Senai.





“No Senai costumamos dizer que de alfinete a foguete, colocamos as mãos. Nossa missão é atuar nessa formação técnica e prática, gerando mais oportunidades de desenvolvimento e consequentemente auxiliando na geração de emprego e renda. Na Pandemia trabalhamos para ajudar a salvar vidas, com o reparo de respiradores hospitalares de 12 cidades de MS. Desenvolvemos álcool em gel glicerinado e até testes de Covid. Por isso, pretendemos ampliar nossa parceria com a Câmara para colaborarmos ainda mais com a população de Campo Grande”, afirmou o diretor.





Por: Janaina Gaspar