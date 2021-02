TRÊS LAGOAS| PRIMEIRO ENCONTRO - Prefeito e vereadores se reúnem na manhã desta quarta-feira (17)

Após a reunião com secretários Municipais e diretores da Prefeitura de Três Lagoas, o prefeito Angelo Guerreiro participou do primeiro encontro oficial com integrantes do Poder Legislativo Municipal.





Os encontros serviram para tratar sobre assuntos pertinentes a harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo.





Nas primeiras reuniões, com secretários e diretores, da qual participou o Líder do Governo na Câmara, Antônio Empke - Tonhão, Guerreiro posicionou os servidores da necessidade de dar ciência dos projetos e serviços aos vereadores, através de Tonhão.





Na reunião com 15 vereadores na Câmara Municipal (ausentes a vereadora Evalda Reis, que testou positivo para o Covid-19, e o vereador André Bitencourt) da qual participou também o vice-prefeito Paulo Salomão, Guerreiro enfatizou que nesse segundo mandato “apesar de ser basicamente as mesmas pessoas, estamos mais amadurecidos e não podemos errar”.





“Estamos aqui para demonstrar a disposição do Executivo em buscar mais diálogo, entendimento e entrosamento entre os poderes”, disse Guerreiro, ao assegurar que os vereadores terão todos os setores das Secretarias Municipais à disposição para captação de informações. “Precisamos dar satisfação à sociedade e por isso nosso objetivo é conduzir os trabalhos entre Executivo e Legislativo, da melhor forma possível”.





Guerreiro citou obras em andamento por toda a cidade e como elas acontecem. O Prefeito também comentou a situação do Município ‘lá fora’. “Precisamos cuidar bem da Cidade para que haja mais investimentos externos. Os investidores se sentem atraídos quando ouvem falar bem de uma Cidade, e é isso o que já está acontecendo em Três Lagoas”, disse.





Ele aproveitou para comunicar a condução da vereadora Sirlene da Silva para a liderança do PSDB na Câmara Municipal. Mas esclareceu que o seu partido hoje é o TL (Três Lagoas).





O Vereador Tonhão falou da sua disposição em levar informações de forma clara e rápida aos e garantiu que todos os secretários estão de portas abertas para os vereadores visando sanar todas as dúvidas. Para isso, conforme garantiu o Prefeito, os secretários estarão à disposição para reuniões periódicas com vereadores.





O Presidente da Câmara, Cassiano Maia, lembrou que uma gestão, para dar certo, o gestor precisa ter conhecimento, disciplina e planejamento. “Isso nosso prefeito tem e já demonstrou na primeira gestão, e está comprometido com a sociedade e com o desenvolvimento de Três Lagoas”, disse Cassiano Maia.





Todos os vereadores foram ouvidos atentamente pelo Prefeito Angelo Guerreiro e puderam manifestar suas opiniões e sugestões.





ASSECOM