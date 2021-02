Cantor Belo é preso por show em escola estadual na Maré durante o carnaval

Polícia Civil ainda investiga invasão do colégio, que não tinha autorização para o evento

Cantor Belo chega à Cidade da Polícia ©Domingos Peixoto / Agência O Globo

O cantor Belo foi preso nesta quarta-feira (17) após ter realizado um show no Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, no último sábado, dia 13, contrariando as proibições impostas devido à pandemia de Covid-19.

A Polícia Civil investiga, ainda, a invasão ao colégio, já que o local não tinha autorização para a realização do show, ocorrido no sábado de carnaval.

Após show em Ciep no Complexo da Maré, cantor Belo se apresenta em casa noturna na Vila Cruzeiro, em evento que causou grande aglomeração de pessoas na plateia

A Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Uma das buscas foi na sede da empresa que organizou o evento, a produtora Série Gold.





Os mandados foram expedidos para Marcelo Pires Vieira, o Belo, Célio Caetano, sócio da produtora, Henriques Marques, o Rick, sócio da produtora, e Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, chefe do tráfico no Parque União.









OGLOBO