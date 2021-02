TRÊS LAGOAS| Prazo de pagamento do IPTU 2021 é prorrogado para evitar aglomerações e atrasos na entrega por meio do Correios

Buscando evitar aglomerações em razão da Pandemia, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Administração Tributária, informa que será prorrogado o vencimento IPTU 2021 de 10 de março para o dia 30 (e não 31 como anteriormente informado).





Segundo Emerson Paulo Barbosa, “além de evitar aglomerações, a nova data possibilita ao contribuinte se planejar e também disponibiliza um prazo maior para que os correios entreguem os carnês”, disse.





INTERNET





Outra alternativa para o contribuinte que não quer contar com a sorte é baixar o boleto via internet no site da Prefeitura.





Para ter acesso ao documento basta acessar a página da Prefeitura e clicar no menu em “IPTU” (ou acessar direto www.treslagoas.ms.gov.br/iptu2021 ), depois em “Emitir Guia Online”, digitar o número de CPF ou CNPJ e BIC nos campos disponíveis, e imprimir os boletos.









ASSECOM