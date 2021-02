ALEMS| Deputados devem votar dois projetos do Poder Executivo na sessão desta quinta-feira (18)

Dois projetos do Poder Executivo estão pautados para a Ordem do Dia da sessão desta quinta-feira (18) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). As propostas estão previstas para serem votadas em segunda discussão e uma delas trata sobre o regime de previdência estadual. A sessão tem início às 9h e é transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Casa de Leis.





Aprovado em primeira discussão em dezembro do ano passado, o Projeto de Lei 216/2020 deve ser votado, em segunda, na sessão de hoje. A proposta altera a redação da Lei 3.150/2005 a fim de prorrogar o prazo para o governo apresentar projeto de lei complementar dispondo sobre regras e incentivos referentes à migração ao Regime de Previdência Complementar. Esse prazo, conforme a nova redação proposta, encerra-se no primeiro dia útil de março deste ano.





Os parlamentares também devem votar o Projeto de Lei 214/2020 , que autoriza o Poder Executivo a doar, com encargo, terrenos ao município de Brasilândia. Os imóveis correspondem à área onde está sediado o paço municipal.





Por: Osvaldo Júnior