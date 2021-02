TRÊS LAGOAS| Guerreiro participa da reabertura dos trabalhos dos Vereadores e destaca a importância da parceria entre Executivo e Legislativo

Aconteceu na manhã desta terça-feira (02), a solenidade de abertura dos trabalhos do Legislativo Municipal neste ano de 2021, na Câmara de Vereadores em Três Lagoas.





Na presença dos vereadores eleitos, servidores públicos e imprensa local, o prefeito Angelo Guerreiro participou da reunião, tendo o pronunciamento inicial do ato. Em sua fala, ele cumprimentou aos novos e reeleitos vereadores, explanou sobre o trabalho já realizado e as novas metas da Administração Municipal.





"É uma grande satisfação participar do início do trabalho dessa Casa de Leis, onde já estive por dois mandatos e aprendi muito. Eu posso afirmar que nosso compromisso com a população continua e precisamos muito da confiança e participação de cada vereador nas tramitações dos projetos e no fortalecimento de políticas públicas em prol da sociedade. Desejo sorte e bom trabalho a todos", considerou.

O vice-prefeito Paulo Salomão também discursou na ocasião e reforçou que o Município só avança quando há entendimento entre Legislativo e Executivo.





"Quero estender minhas homenagens a todos os novos vereadores e aos reeleitos, relembrando que temos um longo caminho de trabalho. Mesmo diante desse preocupante período de pandemia, nossa missão não parou e só com um diálogo de respeito e de comprometimento que estaremos elevando nossa gestão para o desenvolvimento de Três Lagoas", declarou.





Após o discurso dos 16 vereadores, o presidente da Casa, vereador Cassiano Maia, finalizou a sessão ao usar a tribuna para relembrar sua trajetória enquanto secretário municipal e se posicionar quanto ao mandato que se inicia.





"Tenho orgulho em relembrar os compromissos e desafios que enfrentei durante esses quatro anos ao assumir pastas importantes da Prefeitura, presidir as decisões do comitê COVID-19 e conhecer de perto a realidade da nossa Cidade. Agradeço ao prefeito pela confiança e esta experiência me incentivou a me candidatar e me considerar preparado para este trabalho. Agradeço ao povo que me elegeu e quero desempenhar um trabalho digno desta população, que tanto nos confia o desenvolvimento de Três Lagoas", encerrou o presidente.





