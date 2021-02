Senadora Soraya Thronicke recebe prefeitos e vereadores do MS em Brasília

Em busca de recursos, membros do executivo e legislativo municipal levaram as principais demandas das suas cidades

Nas últimas duas semanas, o gabinete da senadora Soraya Thronicke (PSL) em Brasília ficou bastante movimentado. Aproveitando o período de definição do orçamento de 2021, prefeitos e vereadores do Mato Grosso do Sul visitaram a parlamentar em busca de recursos para investimento nos seus munícipios. As solicitações de emendas foram para as áreas de infraestrutura urbana, agricultura familiar, saúde, educação e segurança pública.





Representantes de Campo Grande, Dourados, Paranaíba, Bonito, Porto Murtinho, Novo Horizonte do Sul, Figueirão, Alcinópolis, Glória de Dourados, Paranhos, Bandeirantes, Itaquiraí, Ivinhema, Sonora e Costa Rica levaram as principais demandas de cada cidade.





“Meu gabinete está sempre de portas abertas e a minha equipe à disposição. Os prefeitos e vereadores sabem que, independentemente do partido, recebo as demandas de todos com o mesmo cuidado, porque são necessidades da população do meu estado. Eu trabalho para as pessoas, e é por elas que estou aqui”, afirma a senadora Soraya.





Em apenas dois anos de mandato, a senadora Soraya Thronicke já destinou mais de R$ 90 milhões em emendas individuais, além de destravar outros recursos nos ministérios, intermediar investimentos e batalhar pelo desenvolvimento do Mato Grosso do Sul.





ASSECOM