CAPITAL| Veja o que abre e fecha no período que seria de Carnaval

Com horários alternativos, shoppings e comércio da capital funcionam no período que seria de Carnaval neste ano.

Durante o período que seria de Carnaval em Mato Grosso do Sul, de 13 a 17 de fevereiro, alguns serviços de Campo Grande estarão indisponíveis à população.





As repartições públicas do governo do estado adotaram o ponto facultativo neste período, assim, não haverá expediente. O governo do estado de Mato Grosso do Sul decidiu manter o ponto facultativo do Carnaval, entre os dias 15 e 17 de fevereiro.





Já a prefeitura de Campo Grande confirmou que não haverá ponto facultativo no Carnaval em 2021. Com isso, o expediente de trabalho será normal entre os dias 15 e 17 de fevereiro.





Confira os estabelecimentos que irão abrir e fechar durante esse feriado prolongado:





Comércio





As empresas do comércio varejista e atacadista ficarão abertas. O atendimento será normal, de acordo Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.





Supermercados





Os supermercados da capital irão abrir normalmente durante este período que seria o Carnaval de 2021. O atendimento será normal, de acordo com Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados.





Shoppings





Shopping Campo Grande - Nos dias 15 e 16 de fevereiro a praça de alimentação funcionarão das 10 às 21h. As lojas âncoras ficarão abertas das 12h às 21h. Já as demais lojas estarão disponíveis das 12h às 20h. Na quarta-feira (17), que seria quarta de cinzas, o shopping funcionará das 10h às 22h.





Norte-Sul Plaza – Nos dias 15, 16 e 17 o atendimento será em atendimento normal.





Pátio Central – Nos dias 15 e 16 de fevereiro o atendimento será das 08h às 18h. Na quarta-feira (17), que seria quarta de cinzas, o shopping funcionará das 08h às 20h.





Bosque dos Ipês – Nos dias 15, 16 e 17 o atendimento será em atendimento normal, das 11h às 22h.





Testes para Covid-19





A realização dos testes para detectar a Covid-19 terá atendimento normal em Campo Grande. Os exames podem ser agendados pelo Disk Covid, pelo telefone 0800 647 0911. No mesmo número é realizado o agendamento para os testes do Drive-Thru e testes rápidos.





Detran e Fácil





Detran e Fácil não operam nos dias 13 e 14 de fevereiro (fim de semana) e, nos dias 15 e 16 estarão fechados, retornando suas atividades normais no dia 17, a partir das 11h.





Hemosul





Em Campo Grande, a unidade do Hemosul no dia 13 (sábado), ficará aberto das 7h às 12h. Não abrirá no dia 16 de fevereiro, e no dia 17 de fevereiro, o atendimento será normal, das 7h às 17h. Já na quarta-feira, o hemocentro abrirá às 13h e vai até às 17h.





Bancos





Agências ficarão fechadas nos dias 15 e 16. No dia 17, o atendimento ao público começará às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.





Lotéricas





Nos dias 15 e 16 não serão realizados sorteios da loteria. Cada empresário decide sobre funcionamento, segundo sindicato dos Agentes Lotéricos de Mato Grosso do Sul.





Coleta de lixo





Concessionária que atende a capital, informou que trabalhará normalmente. Eco pontos vão funcionar das 08h às 18h





Parques





Funcionamento será normal e respeitando medidas de biossegurança, segundo fundação municipal de Esporte de Campo Grande.





Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul





O atendimento na Defensoria Pública do Estado funcionará em regime de plantão, atendendo casos de urgência e emergência. Todas as atividades são feitas de forma remota, na internet, que podem ser acessados pelo link





Ministério Público de Mato Grosso do Sul





O Ministério Público de Mato Grosso do Sul terá atendimento em regime de plantão em suas unidades. A escala de plantão dos promotores de Justiça em todo o Mato Grosso do Sul (por área de atuação) e telefones de contato estão disponíveis no portal da instituição





Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul





Não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, acompanhando o ponto facultativo decretado pelo Governo do estado.





Ministério Público do Trabalho





Em decorrência do feriado de Carnaval, não haverá expediente em toda a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região nos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira. Na quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro, o expediente e o atendimento ao público serão das 13h às 17h.