Senadora Soraya Thronicke, junto com a bancada federal, aprova R$ 772 milhões em emendas para o MS

A senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) ajudou na aprovação de 15 emendas pela Bancada Federal do Mato Grosso do Sul, que vão destinar ao Estado R$ 772 milhões, sendo R$ 241 milhões impositivos com a garantia de execução. “Essas emendas irão privilegiar áreas que considero como as mais importantes para o nosso Estado e vêm no momento em que estamos lançando o Fórum MS Certo, um projeto que vai estimular o desenvolvimento dos municípios sul-mato-grossenses”, declarou.





A parlamentar destaca a importância de receber sugestões de emendas dos municípios e entidades para o orçamento de 2021. “Ao longo da semana deliberamos sobre essas emendas com os membros da bancada do Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional para atender áreas prioritárias que vão melhorar a qualidade de vida da população do Estado”, afirmou.





Entre as 15 emendas, a com maior recurso é a de conservação e recuperação das estradas no Estado, que é de R$ 150 milhões, seguida pela implantação do Projeto Sul-Fronteira, com R$ 90 milhões. Além disso, foram destinados R$ 80 milhões para construção da sede da Feira Central de Campo Grande.





Ainda para a capital, estão destinados R$ 20 milhões para obras de drenagem e pavimentação e mais R$ 20 milhões para reforma das UPAS e adaptação da Unidade de Saúde da Moreninha para hospital de cirurgia eletiva e aquisição de equipamentos. Para Corumbá e Ponta Porã, foram destinados R$ 16 milhões para cada, que serão investidos em obras de drenagem e pavimentação na área urbana.





O município de Três Lagoas recebeu uma indicação de R$ 16 milhões para a construção do Anel Rodoviário na BR 262/158 e o município de Dourados R$ 25 milhões para obras de drenagem e pavimentação. O restante das emendas será para o Governo do Estado, incluindo o custeio da saúde e a reestruturação e modernização das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Estado.





Também há emendas para o apoio a projetos da UEMS, aquisição de viaturas para toda a Segurança Pública do Estado, bem como a reestruturação e modernização dos campi do IFMS. Outra emenda é para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em saúde.





Agronegócio





A senadora Soraya Thronicke, relatora do orçamento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal, aprovou em seu relatório cinco emendas que destinam R$ 920 milhões para investimentos e desenvolvimento do setor agropecuário nacional. “Minha equipe e eu tentamos fazer o melhor trabalho para que conseguíssemos agregar a maior parte de emendas do nosso colegiado, dentro do possível, devido à restrição quantitativa”, disse.





Ela completa que conseguiu chegar a um ótimo ponto de equilíbrio e atendendo todos os senadores que encaminharam emendas, prestigiando as intervenções de políticas públicas apresentadas com maior frequência pelos membros da CRA. “Considero que investir no desenvolvimento do agro e amparar os pequenos produtores, incentivando a agricultura familiar e resolvendo as questões fundiárias, poderemos avançar no crescimento do setor. O agro no meu Estado é o que sustenta a economia, é um setor muito forte”, afirmou.





Comissões do Senado





Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, a parlamentar apresentou a emenda de promoção e fortalecimento da estruturação produtiva da Agricultura Familiar, Pequenos e Médios Produtores Rurais, no valor de R$ 100 milhões. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, Soraya Thronicke apresentou emenda no valor de R$ 1 milhão para apoio a projetos de infraestrutura produtiva, compreendendo sistema de logística, transporte, armazenamento, obras, aquisição de máquinas e equipamentos, entre outros.





Já na área de Defesa Nacional ela apresentou as emendas de implantação do Sistema de Aviação do Exército, no valor de R$ 121 milhões, e de apoio a projetos da Marinha, no valor de R$ 400 milhões. Na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora apresentou a emenda de desenvolvimento de políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade, no valor de R$ 100 milhões.









Por: Lucka Pimenta