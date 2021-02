PANDEMIA| Com situação de leitos preocupante, Capital registra 542 novos casos de Covid -19 nas últimas 24 horas

Ocupação de leitos hospitalares está acima de 70% nas cinco macrorregiões do Estado. É o que informa o Boletim Covid- 19 divulgado pela SES – Secretaria de Estado de Saúde, deste domingo dia 28. A situação dos hospitais na macrorregião de Dourados é a mais crítica, com 96% de ocupação de leitos. Em seguida temos a capital com 88%. Corumbá 75% e Três Lagoas 74%.





Epicentro da pandemia desde o ano passado, Campo Grande teve registro de mais 275 casos nas últimas 24 horas. Dourados mais 72 positivos, Naviraí + 28, Três Lagoas, Aquidauana, Corumbá e Costa Rica registram 10 casos em cada uma. No total, foram 542 novos casos conforme Boletim deste domingo.





A doença levou a óbito 13 pessoas em oito cidades. Foram 6 perdas em Campo Grande e uma nas cidades de Terenos, Bela Vista, Sete Quedas, Bodoquena, Vicentina, Coxim e Dourados.





O total de pessoas perderam a luta contra o novo coronavírus apenas no mês de fevereiro é de 371 pacientes.

Os hospitais estão com 612 pessoas internadas, dessas 318 em leitos clínicos e 294 em leitos de UTI.





O número de pessoas em isolamento domiciliar também é preocupante; são 8.254 homens e mulheres que contraíram o vírus.





Por: Theresa Hilcar