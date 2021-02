Senador Nelsinho Trad se reúne com autoridades chinesas em busca de mais insumos para produção de vacinas contra Covid-19 no Brasil

O senador Nelsinho Trad (PSD), ainda na função do presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), mantém o diálogo com o e o embaixador da China, Yang Wanming, e autoridades da saúde daquele país, para aquisição de insumos para produção de mais vacinas contra o Covid-19. “Estamos nos empenhando para buscar alternativas e conquistar a imunização para todos”, disse o senador.





A reunião com as autoridades chinesas foi realizada de maneira virtual, e em conjunto com a senadora Katia Abreu, que presidirá a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional após o comando de Nelsinho. Devido às atuais circunstâncias enfrentadas pelo Brasil com a pandemia, o parlamentar vem tomando a iniciativa de estreitar as relações com a China e fazendo manifestações favoráveis para as negociações entre os dois países. “Precisamos acelerar a produção das vacinas contra o Covid-2019 e necessitamos com urgência de mais insumos da China, acredito que todo o nosso empenho fortalece para esse resultado. Parabenizo a senador Kátia Abreu pela iniciativa”, comentou o senador Trad.





ASSECOM