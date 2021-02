Em reunião com Reinaldo Azambuja, deputado Neno Razuk pede maior atenção a pessoas com deficiência e necessidades especiais

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) se reuniu com o Governador Reinaldo Azambuja e o secretário Sergio de Paula para viabilizar maior atenção estadual para as pessoas com deficiência e com necessidades especiais. A reunião ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (2), na Governadoria, e também abordou sobre a implementação da Frente Parlamentar de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e necessidades especiais.





Durante a reunião, o deputado Neno Razuk teve uma boa receptiva, além de obter respostas positivas do governador, Reinaldo Azambuja, que se comprometeu a trabalhar em conjunto com o parlamentar com a atualização de um cadastro para as pessoas deficientes e com necessidades especiais em Mato Grosso do Sul.





“Há pessoas com espectro autista, temos os deficientes físicos, pessoas com necessidades especiais que variam conforme o grau de deficiência e é preciso olhar com mais atenção para todos”, defendeu o deputado.





Para que as ações sejam realmente efetivas estão sendo realizadas reuniões entre os representantes de entidades e organizações que defendem os direitos dos deficientes juntamente com a equipe do gabinete do deputado.





“Colocamos nosso gabinete a disposição, para que todas as decisões dessa frente parlamentar sejam tomadas a apresentar soluções para quem precisa”, destacou.





Uma dessas reuniões foi com as representantes da AMA (Associação de Pais e amigos dos Autistas) de Campo Grande, e contou com a presença da coordenadora da entidade Arlete Pereira Alonso e da assistente social Divina Marcia Rufino Orue. Elas apresentaram os números de atendimentos na Capital e também da lista de espera para tratamento de crianças com espectro autista. Atualmente são atendidas 12 crianças, adolescentes e adultos e há uma lista de espera de 350 autistas.









ASSECOM