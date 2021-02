Quarta-feira de tempo claro e máxima de 37°C no Estado

A quarta-feira (24) será mais um dia de sol forte, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul.





A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de céu parcialmente nublado a claro, e não há expectativa de chuva significativa para este dia. Pancadas rápidas e isoladas de chuva podem ocorrer a tarde no extremo sul.





Os índices de umidade relativa do ar para esta quarta possuem variação estimada entre 40% a 90%. Vento de intensidade fraca a moderada em todo Estado.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul neste dia poderão registrar mínima de 20°C e máxima de 37°C e na capital a variação está estimada entre 22°C a 35°C.





Essas condições de céu parcialmente nublado a claro, baixa umidade relativa do ar e elevadas temperaturas devem permanecer pelo menos até sexta-feira (19) de acordo com o Cemtec.





Por: Mireli Obando