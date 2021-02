HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04

Novo romance poderá começar como amizade. Vida social e negócios serão foco das interações de hoje, mesmo com o coração pulsando mais forte. Ligue o radar numa oportunidade financeira que cairá em suas mãos. O dia trará informações preciosas. Aproveite esta fase que antecede o aniversário para fazer um balanço da vida, considerar a intuição e expandir a consciência.





Touro - 21/04 a 20/05





Família e casa ocuparão tempo. Resolva um imprevisto e aproveite também para dar mais atenção às suas necessidades de carinho e conforto. Lembranças gostosas e saudades envolverão uma amizade ou alguém da família. Marte em seu signo anuncia conquistas e vitórias. Conte com maior poder de ação, de decisão, coragem e uma dose maior de ousadia. Mudanças à vista!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





As conversas de hoje esclarecerão dúvidas e renovarão conceitos. O dia trará aprendizado comercial. Acerte documentos e resolva assuntos jurídicos. O planejamento do futuro incluirá inovação na carreira, viagens e estudos. Forte ligação com a espiritualidade manterá o astral em alta. Vença burocracias e não desanime diante de pequenos obstáculos. Sucesso pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Valores, ambiente social e padrões de consumo passarão por reformulações. Invista no seu futuro e segurança. Hora de aprofundar relações, fortalecer vínculos e dar novo sentido à vida. Bases materiais e afetivas ficarão mais firmes. Ingresse num grupo poderoso. Novas amizades serão transformadoras. Cenário positivo para viajar e ampliar sua visão de mundo. Consolide a carreira.





Leão - 22/07 a 22/08





Dedique mais tempo a você, hoje. Sonhos ganharão nitidez. Impulsione a carreira com novo projeto e aumente o poder no trabalho. Um pouco de privacidade e de interiorização ampliarão a visão de futuro. Visualize as mudanças que deseja e abra um caminho de maior realização profissional. Bom momento para cuidar da imagem e reputação. Amor em fase de entendimento e reconstrução.





Virgem - 23/08 a 22/09





Vença o cansaço e diminua o estresse com mais horas de sono, meditação e abstração. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Bom para atividades criativas e cuidados pessoais. Carreira em ascensão, com novas oportunidades de trabalho, conexões influentes e prestígio. Assuma uma missão especial. Lutas não serão em vão. Exerça sua autoridade e defenda uma causa relevante.





Libra - 23/09 a 22/10





Inicie relações num novo grupo, conquiste prestígio no trabalho e supere barreiras. Conexões com pessoas de fora trarão grande entusiasmo. Espere por boa notícia e proposta atraente. Cenário positivo para expandir a atuação e construir relacionamentos duradouros. Amor com estabilidade e companheirismo. Se estiver só, poderá se apaixonar numa viagem ou por alguém de outro local.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Dissolva velhos ressentimentos e fortaleça as bases afetivas. Regates do passado falarão ao coração. Um antigo relacionamento poderá voltar com proposta diferente e atitude solidária. Renove os sentimentos e comece nova fase no amor. O futuro ainda parecerá incerto. Dê um passo maior no trabalho e invista na imagem profissional. O dia trará sucesso e projeção na carreira.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Diminua idealizações e encontre soluções práticas para vencer os desafios financeiros e de trabalho. O dia trará visão realista dos relacionamentos. Você poderá firmar um acordo jurídico ou comercial. Bom momento para acerto de contratos, formalizações e início de atividades. Amor com novos planos e sabor de aventura. Planeje uma viagem a dois e curta prazeres diferentes.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decisões da vida íntima anunciam mudanças e uma fase de mais prazer. Trabalho com boas perspectivas de crescimento. Organize ideias e discuta cláusulas de contrato financeiro. Um projeto autoral decolará com cooperação de parceiros. Incorpore novos conceitos, o dia trará aprendizado e novidades estimulantes. Bom momento para ampliar negociações e aprovar um orçamento.





Aquário - 21/01 a 19/02





Decisões da vida íntima incluirão investimentos na casa, no conforto e segurança. Transações imobiliárias estarão favorecidas nestes dias. Você poderá firmar um negócio e sair no lucro. Fique de olho nas oportunidades de aumentar o patrimônio e os rendimentos. Momento positivo para estabilizar bases afetivas e materiais. Some forças com o par e renove estruturas. Amor em alta!





Peixes - 20/02 a 20/03





Fature numa entrevista ou reunião de trabalho. Parcerias e equipe cobrarão respostas rápidas e poder de decisão. Ótimo momento para iniciar um trabalho e movimentar o cotidiano com novas atividades. Fortaleça a saúde e espante a preguiça com treino on-line, caminhadas e cuidados de alimentação. Rotina mais disciplinada fará diferença na sua disposição e vitalidade.





Por: ROSA DI MAULO





