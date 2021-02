Quarta-feira de tempo claro e máxima de 34°C em MS

A quarta-feira (3) será de tempo quente, úmido e abafado em Mato Grosso do Sul.





As condições estimadas pela meteorologia são de sol entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas com trovoadas em todas as regiões.





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima alerta a população para a possibilidade de chuvas localmente fortes.





Os índices de umidade relativa do ar poderão variar entre 100% a 60% ao longo do dia. Vento fraco a moderado com rajadas de vento.





As temperaturas em todo Estado poderão variar entre de 21°C a 34°C, sendo as regiões pantaneira e bolsão as mais quentes.





Por: Mireli Obando