Com vereadores, deputado Renato Câmara reforça compromisso em resolver problemas de Dourados

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) reforçou nesta segunda-feira (1/2) o compromisso de trabalhar por Dourados e, junto ao prefeito e vereadores, encontrar soluções para os problemas do município. Renato representou a esfera estadual na primeira sessão ordinária na Câmara dos Vereadores e, nesta terça-feira (2), retomou os trabalhos na Assembleia Legislativa, onde participou da primeira sessão de 2021.





Em seu discurso, o deputado ressaltou que Dourados atravessa um momento delicado que exige a união, trabalho e dedicação de um todo. “As nossas intenções são as mesmas, buscar soluções mútuas para resolver problemas estruturais e históricos de Dourados.”, afirmou Renato, colocando o mandato à disposição do prefeito, Alan Guedes (PP) e dos vereadores eleitos.





Renato também comentou sobre a responsabilidade com a população que elegeu seus representantes. “Naqueles dias difíceis precisamos acreditar sempre que as pessoas nos escolheram, que esperam de nossa gestão. Precisamos fazer o nosso melhor.”, finalizou.





Após dez meses de sessões remotas, devido à pandemia do COVID-19, a solenidade marca a volta de atividades presenciais na casa de leis, respeitando todas as medidas de segurança previstas e com limitação de público.









