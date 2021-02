Presidente da Câmara Municipal recebe Superintendente Executivo Varejo da Caixa Econômica Federal de MS

Cumprindo extensa agenda na presidência da Câmara Municipal de Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (10), o presidente da Casa vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) recebeu o Superintendente Executivo da Caixa Econômica Federal de MS, Márcio Nunes Fonseca, acompanhado do Gerente Geral da CEF - agência Av. Zahran, Henrique Alves de Oliveira. A visita foi de caráter institucional visando aproximar o banco público do Poder Legislativo Municipal com foco em serviços de natureza social, promoção da cidadania e do desenvolvimento.





“A visão da Caixa é ser o maior parceiro da população, reconhecido pela capacidade de transformação, eficiência e rentabilidade, um banco centrado nos objetivos e ações de gestão, que buscam flexibilidade, competitividade e simplicidade, além de manter os princípios da governança. Por isso, nossa iniciativa em estarmos próximos aos poderes visando a eficiência nos serviços oferecidos a população”, disse o gerente.





Já o presidente da Câmara, vereador Carlão, agradeceu a visita e colocou-se à disposição para parcerias futuras entre as instituições.









Por: Janaina Gaspar