Presidente Carlão recebe Comandante Geral da PM em encontro sobre preservação da ordem pública e policiamento ostensivo na Capital

Na manhã desta quarta-feira (10) o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) recebeu em seu gabinete na presidência da Casa de Leis, juntamente com os vereadores Silvio Pitu (DEM), Coronel Alírio Villasanti (PSL) e Dr. Sandro Benites (Patriota), a visita do Comandante Geral da Polícia Militar - Coronel Marcos Paulo Gimenez, Subcomandante Geral – Cel. Renato dos Anjos Garnes e do Chefe do Estado Maior Geral – Cel. Nivaldo de Pádua Mello. Segundo o presidente Carlão, o tema do encontro foram as ações da PM na preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo na Capital.





“Estreitamos a parceria para a garantia da Segurança Pública em nossa cidade. Falamos sobre as ações da PM neste período de Carnaval em que muitos acabam por exagerar no consumo de bebidas alcoólicas levando ao aumento nos índices de violência e alguns aproveitam para aglomerar, situação não permitida na Pandemia. O comandante geral também se colocou à disposição do Poder Legislativo Municipal para o debate pelo aperfeiçoamento nas ações voltadas para o setor”, relatou o Presidente.





Já o Comandante Cel. Marcos Paulo Gimenez, convidou a Comissão de Segurança da Casa assim que formada, para uma visita à sede de Comando Geral para o debate das políticas públicas voltadas para a segurança e o atendimento às demandas da população.





Por: Janaina Gaspar